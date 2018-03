Deel dit artikel:











Nieuw dorpshuis en sporthal in Diever kost bijna 5 ton meer Westerveld moet meer bijdragen voor nieuw dorpshuis en sporthal in Diever (foto archief RTV Drenthe)

DIEVER - De gemeenteraad trok 1,46 miljoen euro uit voor de bouw van een nieuw dorpshuis en sporthal in Diever. Maar dat blijkt veel te weinig te zijn. Er moet bijna een half miljoen bij.

Geschreven door Andries Ophof

De gemeenteraad van Westerveld heeft volgende week dinsdag daarom een extra raadsvergadering. Het college heeft vandaag een voorstel naar de raad gestuurd, waarin gevraagd wordt om het geld beschikbaar te stellen.



Meer geld nodig voor bouw dorpshuis

Er wordt al jarenlang over vervanging van het Dingspilhuus in Diever gesproken. Er zijn protesten geweest en plannen om op de plek van het Dingspilhuus nieuw te bouwen. Maar de gemeente koos uiteindelijk voor bouw van een nieuwe sporthal, theaterzaal en ontmoetingsruimte bij de school.



Daarmee werd ook de garantie gegeven dat scholengemeenschap Stad en Esch de komende jaren in ieder geval behouden blijft voor Diever.



Hogere bouwkosten

Dat de plannen duurder uitvallen, heeft te maken met de opgelopen bouwkosten de afgelopen jaren. Na de economische crisis zijn die kosten flink hoger geworden. Daarnaast besloot de raad de nieuwe sporthal te vergroten, er een tribune in te bouwen en toegankelijk te maken voor gehandicapten. Meer dus dan in het eerste voorstel. Ook dat kost geld.



De aanbesteding van het project was op 1 maart. Volgens het college moet er nog voor de gemeenteraadsverkiezingen een besluit over het extra geld worden genomen, omdat de bouw anders niet in 2018 kan beginnen. Vooral de levering van de stalen constructie heeft tijd nodig.