Groeten uit Grolloo: Jan Korte is als trainer maniakaal Groeten uit Grolloo over Jan Korte (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje.

In de maand maart is er geen Warming-Up op tv, maar iedere week is er wel een column van Derksen. Deze keer gaat het over Jan Korte, de trainer van Rolder Boys en manager voetbalzaken bij FC Emmen.



Derksen kent Korte nog van zijn tijd bij Veendam en zag dat Korte het grootste talent van de club was. Maar als speler had hij niet de over mijn lijk mentaliteit.



Als trainer heeft Korte dit wel en volgens 'de snor' tot het maniakale af. Zo heeft de trainer van Rolder Boys een camerasysteem aangeschaft om de wedstrijden te analyseren en gaat hij op een doordeweekse dag naar Leeuwarden om de komende tegenstander te bekijken. "Ik vind dat Jan een tikkie doorgeslagen is, maar het blijft zo'n kerel!"