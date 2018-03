Deel dit artikel:











Geert Wilders flyert in Emmen Geert Wilders in Emmen (foto: RTV Drenthe) Geert Wilders neemt de tijd om met iedereen op de foto te gaan (foto: RTV Drenthe) De antifascistische actiegroep AFA Noord demonstreert tijdens het bezoek van Wilders (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - In Emmen is Geert Wilders gearriveerd. Ongeveer honderd mensen wachtten de PVV-leider op in het centrum van Emmen.





Hij neemt de tijd om met iedereen op de foto te gaan.



Veiligheidsmaatregelen

Er is veel politie op de been. Ook zijn alle vuilniscontainers gesloten en werden aan het einde van de ochtend nog paspoppen gecontroleerd.



Demonstratie

Wilders gaat op de markt flyeren met de lokale PVV-leiders. Ook bezoekt hij vanmiddag woon/zorgcomplex de Holdert.