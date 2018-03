Wilders bekogeld met een ei in Emmen [update]

EMMEN - PVV-leider Geert Wilders is tijdens zijn bezoek aan Emmen bekogeld met een ei. Hij werd niet geraakt.

Wilders brengt vandaag een bezoek aan Emmen om te helpen met flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ongeveer honderd mensen wachtten de PVV-leider op.Ook bezoekt hij vanmiddag woon/zorgcomplex de Holdert.Er is veel politie op de been. Ook zijn alle vuilniscontainers gesloten en werden aan het einde van de ochtend nog paspoppen gecontroleerd.De antifascistische actiegroep AFA Noord wil een tegengeluid laten horen. Een handjevol demonstranten staat bij het gemeentehuis. Hier is een apart vak afgezet om te demonstreren.