'Aandacht voor bijen moet wel goed gebeuren' Een bijenwerkdag werd in het leven geroepen (foto: Josien Feitsma / RTV Drenthe) Vrijwilligers plaggen op de Gasterse Duinen in Gasteren (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe)

BEILEN - Dat het slecht gaat met de bijen is bij veel mensen wel bekend, maar hoe de bijen geholpen kunnen worden niet. Daarom is de bijenwerkdag in het leven geroepen en zetten vrijwilligers in het land zich vandaag en morgen in om de leefomgeving van de bij te verbeteren.

Geschreven door Tiffany Frasa

"Er wordt op ruim tweehonderd plekken voor bijen gewerkt", zegt Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe trots. Op de Gasterse Duinen verzamelden vandaag zo'n twaalf vrijwilligers om de bijen een nestelplaats te geven. Volgens Pronk doen ze dat door bloemperken te planten en struiken neer te zetten.



Plagplekjes

In Gasteren worden plagplekjes aangelegd door vrijwilligers, gewapend met een hark en een plag. "Met een plag en een kop koffie kun je al heel veel betekenen voor de wilde bijen", lacht Pronk.



Imker Lute van de Bult vindt het fijn dat er initiatieven zijn voor de bijen, maar kijkt uit voor commercie. "Mensen schaffen een bijenhotelletje aan en dat is fijn, maar verdiep je er wel even in." Veel bijenhotels zijn volgens de imker te klein voor de insecten en hangen op de verkeerde plek.



Keerzijde van aandacht

De aandacht voor het insect heeft een keerzijde. "Men spreekt elkaar allemaal na zonder onderzoek te doen. Mensen weten vaak niet over welke bij het gaat, maar bijen leven allemaal anders, dus ze hebben ook allemaal andere behoeften," zegt van de Bult.



Politiek

Van de Bult heeft zich ingezet om het bijenprobleem in de politiek onder de aandacht te brengen. "Er komt in de politiek ook eindelijk betere informatie. Bermen moeten niet mooi kaalgeschoren worden, maar er moet weer wilde flora in komen. Er moeten bloemen in komen voor bijen en vlinders." De gemeente Midden-Drenthe voorziet steeds meer in de behoefte van de imker.



Informatievoorziening is de grote oplossing voor het slecht omgaan met bijen, vindt Van de Bult: "Kijk goed uit wat je koopt voor en tegen insecten en verdiep je in de theorie van de wilde bijen, dan moet het al beter worden."