Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Het weekend is weer aangebroken en dus zetten we een aantal leuke uitgaanstips voor je op een rijtje.

En ook leuk nieuws: de temperaturen stijgen zaterdag en zondag. Het is nog iets te vroeg voor korte broeken en rokjes, maar het gaat de goede kant op.Wie wil genieten van bluesmuziek, moet vanavond naar cultuurpodium VANSLAG in Borger, want daar treedt King of the World op. In minder dan vier jaar tijd heeft deze groep zijn reputatie in het Nederlandse bluescircuit gevestigd. De band bestaat uit Ruud Weber, Fokke de Jong, Govert van der Kolm en Erwin Java. Laatstgenoemde heeft onlangs aangekondigd zich meer te willen vestigen op z'n solocarrière. Wie deze begenadigd gitarist dus nog een keer in deze formatie wil horen, moet vanavond om 20.30 uur in Borger zijn.René Karst speelt vanavond in theater Mozaïek in Zuidlaren. Karst treedt al meer dan dertig jaar op in verschillende Nederlandse theaters. Op z'n vijftigste maakt de Hoogeveener de stap naar een solo-theaterprogramma. Op een troubadour-achtige wijze neemt hij je mee in z'n passie en verhalen. De show begint om 20.00 uur.Zaterdag is het de Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie (DNNA). Ook zijn er vele bodemvondsten uit Drenthe te bekijken. De Archeologische dag is in het Archeologisch Depot in Nuis. Ook zijn er demonstraties vuurstenen werktuigen maken en pottenbakken van middeleeuws aardewerk. Interesse? Je kunt je zaterdag melden aan de Nieuweweg 76. Meer informatie is te vinden op de website Morgen begint de Boekenweek. In De Nieuwe Kolk in Assen vindt dan het boekenfestival van het jaar plaats: BoekenFEST'18! Thema is 'Into the wild'. Tijdens het BoekenFEST kan je prominente auteurs ontmoeten, genieten van poëzie en aan het einde van de avond is er een afterparty. Schrijvers als Özcan Akyol, Onno Blom en Japke-d. Bouma zullen over hun vak en passie vertellen. Ook regisseur Ursul de Geer is aanwezig en vertelt over de voorstelling ‘Vele hemels boven de zevende’ (naar het boek van Griet Op de Beeck). Op de website van RTV Drenthe kun je alle ontwikkelingen volgen.Een theatervoorstelling onder de noemer 'Veenkracht'. Het stuk gaat over het verleden, heden en vooral toekomst van de Veenkoloniën. Over de glasblazers, die zich er vanuit ver in Duitsland vestigden, waardoor grote industriële bedrijvigheid ontstond. Het stuk wordt opgevoerd aan het Zuiderdiep 502 in Valthermond. Meer informatie, zoals kosten en aanvangstijd, vind je op de website van Cultureel Centrum No. 11 , het kerkje waar het stuk wordt opgevoerd.Op zondag kun je genieten van Kaukasische klanken, wat om 11.00 uur begint. Het gaat om een gezamenlijk concert van het koor Caucasica en het Kaukasisch Mannenensemble in de Margarethakerk in Norg. Beide koren staan onder leiding van de Georgische dirigent Yuri Makarov.Nog meer cultuur in Drentse kerken, deze keer in Gees. Daar wordt op zondag de ‘The Crucifixion’ van John Stainer uitgevoerd. In dit concert hoor je een bijzondere bewerking van Desmond Ratcliff, waarin het gemengd koor vervangen is door een driestemmig vrouwenkoor. Aanvang: 14.30 uur.