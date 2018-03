Deel dit artikel:











Plaggen voor de bijen van Gasteren Vrijwilligers in Gasteren hard aan het werk tijdens de Bijenwerkdag (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) Vrijwilligers in Gasteren druk tijdens de Bijenwerkdag (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) Vrijwilligers in Gasteren plaggen wat af tijdens de Bijenwerkdag (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe)

Het is Bijenwerkdag, een dag waarop Nederland bezig gaat om de leefomgeving van bijen te verbeteren, want "zonder bijen geen aardbeien en geen appels", aldus Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe.

Geschreven door Tiffany Frasa

Zo'n twaalf vrijwilligers werken aan een nestelplaats op de Gasterse Duinen in Gasteren. "We zijn gezellig bezig met de ploeg. Het gaat hartstikke lekker", lacht Herman Roepman, een van de vrijwilligers. "We doen het niet alleen voor de bijen, maar ook voor andere insecten, want die lijden ook onder de omstandigheden."



Vogelkers

De omstandigheden waar Roepman het over heeft is wildgroei van vogelkers: "We zijn hier met zo'n 15 man al twee jaar bezig de hei op te schonen, omdat het dreigde te verbossen, vooral met vogelkers." De vrijwililgers halen zo veel mogelijk weg door te plaggen, omdat de heide anders verdwijnt en dat is slecht voor de insecten.



Na de zomer wordt er gekeken of het plaggen effect heeft gehad en of de bijen zich opnieuw gaan verstigen in de Gasterse Duinen.



Het belang van de bij

"Als de bij verdwijnt, hebben we heel groot probleem", stelt Pronk, "want dan zou de halve supermarkt leeg zijn. De insecten zorgen voor bestuiving en bevruchting en daardoor liggen appels in de supermarkt en kunnen we aardbeien kopen." De functie van bijen is bijna onzichtbaar, maar wel van heel groot belang.



"Wat we doen is eigenlijk tegennatuurlijk, maar we hebben de keuze gemaakt de natuur een handje te helpen", verantwoordt Roepman de actie.



Hotels voor bijen

Tijdens NLDoet en de Bijenwerkdagen wordt er landelijk veel gedaan voor de insecten. "Er worden bloemrijke bermen ingezaaid, er worden insecthotels gebouwd en gekocht, er worden struiken geplant en wij zijn hier natuurlijk ook heel druk", aldus Pronk. "Alleen met een plagschop en een bak koffie, kun je al heel veel betekenen."