Alexis Ryan wint Drentse 8 van Westerveld De wedstrijd werd gewonnen door Ryan (foto: Kim Stellingwerf)

WIELRENNEN - De Drentse 8 van Westerveld is gewonnen door de Amerikaanse Alexis Ryan. Zij de Belgische Jolien D'Hoore in de massasprint in Dwingeloo achter zich. Chloe Hosiking uit Australië sprintte naar de derde plaats. Voor Ryan was het haar eerste zege als profrenster.

"Met twee kilometer te gaan was ik met een ploeggenoot vooruit. Er gebeurde eerst niks. Maar toen we de finish zagen, kwamen ze me rechts voorbij en kon ik aansluiten in een sprinttrein. En met nog tweehonderd meter te gaan heb ik de sprint aangetrokken. Ik heb in de winter hard aan m'n sprint gewerkt. Dus ik ben blij dat dat zich nu uitbetaald", aldus Ryan na de finish.



Na 40 kilometer was het de 22-jarige Russin Anastasia Iakovenko die solo wegreed bij het peloton. Haar maxiamale voorsprong bleef beperkt tot veertig seconde. Vlak voor de eerste beklimming van de VAM werd ze teruggepakt. Amy Pieters kwam tot twee keer toe als eerste boven op die VAM.



Dappere poging Nicole Steigenga

Na de tweede beklimming van de VAM-berg, na zo'n 60 kilometer koers, reed Nicole Steigenga solo weg. Het was een dappere poging van de net 20-jarige Friezin uit Exmorra. Haar voorsprong liep op tot bijna drie minuten.



Maar veertig kilometer voor de streep gaf het peloton gas en verdween de voorsprong van Steigenga als sneeuw voor de zon.



In de finale probeerde de Poolse Malgorzata Jasinska het nog solo, met daarachter drie vrouwen in de achtervolging: Amy Pieters, Janneke Ensing uit Gieten en de Duits kampioene Lisa Klein. Maar in de finale kwam alles weer bij elkaar en volgde er toch nog een massasprint.



Zondag vanaf 13.45 u live op TV Drenthe

De Drentse 8 van Westerveld was de openingswedstrijd van het Ronde van Drenthe-weekend. Zondag vanaf 13.45 uur kunt u de wereldbekerwedstrijd van de vrouwen en de Ronde van Drenthe voor mannen live volgen via TV Drenthe.