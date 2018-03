Geert Wilders: Het is echt geweldig om hier in Emmen te zijn

EMMEN - Een warm bad vanmiddag voor PVV-leider Geert Wilders bij zijn bezoek aan Emmen. Veel mensen wilden met hem op de foto, maar dat was niet zo makkelijk, want er was een flink leger aan beveiligers op de been.

Wilders kwam om 13.00 uur vanmiddag aan in het centrum. "Het is echt geweldig om hier te zijn", aldus Wilders. "Ik ben hier om de campagne van onze lokale lijsttrekker, Tom Kuilder, te ondersteunen. Want hij moet het doen."De PVV-leider hoopt dat veel mensen op Kuilder en zijn fractie stemmen. Wilders zegt vertrouwen te hebben in de Emmer voorman. "Hij is een kei van een lijsttrekker. Het is toch een beetje de nieuwe generatie PVV'ers. Dit zijn jonge, energie mensen met een gevoel voor wat er in de regio speelt." Wilders wilde verder niet ingaan op de lokale thema's. "Ik voer hier geen campagne. Ik ben hier slechts ter ondersteuning en om iedereen een hart onder de riem te steken."Tijdens het bezoek werd Wilders nog bekogeld met een ei , maar werd niet geraakt. De tegendemonstratie van antifascisten trok maar een handjevol mensen."Ja, het is allemaal kort dag geweest", reageert woordvoerder Obed Brinkman. "En mensen moesten werken of waren ziek. Dus vandaar dat we niet met een heel grote groep waren. Maar we hebben flyers uitgedeeld en gesprekken gevoerd. We hadden wel degelijk invloed."De andere partijen stonden ook te flyeren in Emmen tijdens het bezoek van Wilders. "Nou, een hele vertoning", zegt Carmen Hoogeveen, fractievoorzitter van D66 in Emmen. Deze partij, maar ook het CDA sluiten op voorhand een coalitie met de PVV al uit.