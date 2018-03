Concordia opent de deuren weer in Meppel

MEPPEL - In oktober 2016 brak in Bouwcenter Concordia een grote brand uit. Een groot gedeelte van het gebouw werd door de vlammen verwoest. Vandaag opende het bedrijf, onder grote belangstelling, weer de deuren. "Dit is een echt feestje", geven de aanwezigen aan.

Eigenaar Geert Gritter glundert van oor tot oor. "Er is afgelopen tijd hard gewerkt om het allemaal weer op te bouwen." Veel mensen willen Gritter de hand schudden. "Het is een mooi moment, er zijn zo'n 850 mensen hier. Het is heel bijzonder."De nacht van 12 oktober zal Gritter nooit meer vergeten. "Het was twee uur 's nachts. Ik werd gebeld over een uitslaande brand in Meppel . Ik dacht eerst dat het mee zou vallen, maar toen ik aankwam zag ik de vlammen metershoog uitslaan. Ik was bang dat ze over zouden slaan en dat het voorste gedeelte ook verwoest zou worden. De brandweer verrichtte perfect werk en wist dat te voorkomen. We zijn blij dat er niemand gewond is geraakt."Uit onderzoek van de politie bleek dat de brand niet was aangestoken. Wat de oorzaak wel was, is nooit duidelijk geworden.Het bedrijf lag niet lang stil, tot grote opluchting van eigenaar en personeel. De locatie is na de verbouwing uitgebreid naar 7500 vierkante meter. "Dankzij veel hulp van medewerkers konden we gelukkig snel weer door." Gritter lacht nog een keer, maar voegt eraan toe dat de brand er wel in heeft gehakt. "Ik wens het mijn ergste vijand niet toe."