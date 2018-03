Video: Harde werkers tijdens de eerste dag van NLdoet

De werkers op Landgoed Mensinge hebben even tijd voor pauze (foto: Albert Broekman)

De eerste dag van NLdoet zit erop. Veel vrijwilligers kwamen in actie in de Drentse natuur. Wij zetten de filmpjes van verschillende acties op een rij.

Leerlingen van het AOC Terra maakten samen met Staatsbosbeheer zichtlijnen naar het beekdal in het Deurzerdiep. Ook verwijderden ze Amerikaanse vogelkers.Op basisschool De Linderakkers in Valthe maakten de leerlingen samen met het Landschapsbeheer Drenthe en het IVN de schooltuin bijvriendelijk.Boswachter Albert Broekman maakte een vlog over de werkzaamheden op Landgoed Mensinghe. Samen met leerlingen van basisschool De Tandem uit Roden en het Dr. Nassaucollege uit Norg verwijderden zij planten en boompjes van de heide.