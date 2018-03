Deel dit artikel:











Via Westerbork naar Sobibor: voetbalverslaggever Han Hollander Han Hollander -helemaal links- houdt een toespraak in Amsterdam (foto: ANP)

Zondag 11 maart is het 90 jaar geleden dat het eerste live voetbalverslag ooit via de radio werd uitgezonden. een wereldwijde primeur voor de AVRO. De wedstrijd: Nederland-Belgie. Verslaggever: Han Hollander.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Hollander viert na deze premiere vele triomfen, hij is zeer geliefd vanwege zijn beeldende en meeslepende radioverslagen. Zelfs Hitler toont zich tevreden met zijn werk: Hollander krijgt van hem een persoonlijk getekende oorkonde thuis gestuurd voor zijn positieve bijdrage aan de Olympische Spelen in Berlijn in 1936.



Diezelfde oorkonde, of eigenlijk zijn onterecht optimisme over de werking daarvan wordt de joodse Han Hollander uiteindelijk fataal. Hij meent dat hem niks kan gebeuren met dit document op zak. Maar Hitlers´ geschrift behoedt hem uiteindelijk niet voor ontslag bij de AVRO en opsluiting in kamp Westerbork.



De levensreis van de pionier van de radio-sportverslaggeving eindigt met zijn deportatie naar Polen en zijn gewelddadige dood in het vernietigingkamp Sobibor in 1943.



Meer over Han Hollander, fragmenten van zijn radioverslagen en zijn voetbal-liederen in RTV Drenthe's radio programma over de geschiedenis: Drenthe Toen, zondag 11 maart tussen 14 en 15 uur.