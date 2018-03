Fokker Hoogeveen en brandweer Drenthe zetten handtekening onder samenwerking

Deel dit artikel:











Brandweer Drenthe en Fokker in Hoogeveen hebben de samenwerking met een handtekening bekrachtigd (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

HOOGEVEEN - Brandweer Drenthe en Fokker in Hoogeveen hebben vandaag de samenwerking tussen de twee met een handtekening bekrachtigd.

Gertjan Stuivenberg, bij de brandweer in Drenthe verantwoordelijk voor de incidentenbestrijding, is er zeer over te spreken. "Er verandert in principe weinig, maar we bevestigen de goede wil tussen Fokker en de brandweer. We werken al decennia samen, maar dat is nooit ergens op papier vastgelegd. We vonden dat dit het moment was om dat te doen."



'Blij'

Fokker heeft in Hoogeveen een eigen brandweerpost. "Bij de vrijwillige brandweer in Hoogeveen werken er zo'n acht brandweermensen bij Fokker en die hebben de mogelijkheid om mee te gaan met de overheidsbrandweer als er nood aan de man is. We zijn blij met zulke werkgevers die hier voor openstaan."



Stuivenberg is verheugd dat er geen datum aan het 'contract' tussen Fokker en brandweer Drenthe is gekoppeld. "De samenwerking kan dus 'eeuwig' doorgaan."