Liveblog: FC Emmen verspeelt ideale uitgangspositie in periode (gesloten)

VOETBAL - Na vijftien seizoenen zonder prijs kan FC Emmen, als alles meezit, vanavond eindelijk weer eens feestvieren. De strijd om de 3e periodetitel kan vanavond beslist worden.

FC Emmen moet daarvoor op eigen veld, hoe dan ook, winnen van Jong AZ en is afhankelijk van vier andere clubs. FC Dordrecht, FC Volendam, De Graafschap en Telstar moeten punten verspelen. Gebeurt dat niet, dan wordt de titel in de 3e periode aanstaande maandag vergeven.FC Emmen heeft in ieder geval de beste papieren. De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft 17 punten uit 7 duels. Jong Ajax (dat niet meedoet in de strijd) heeft 16 uit 7 en dan volgen De Graafschap, FC Volendam en FC Dordrecht met 15 uit 7, terwijl Telstart 14 punten heeft.We houden u de hele avond LIVE op de hoogte. U mist niets via ons live-verslag op Radio Drenthe of via de liveblog hieronder...