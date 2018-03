Alle uitslagen en standen in de Jupiler League

VOETBAL - FC Emmen heeft de winst in de strijd om de 3e periodetitel niet meer in eigen hand. Door de thuisnederlaag tegen Jong AZ en de 0-1 zege van FC Dordrecht bij De Graafschap heeft Dordrecht nu de beste papieren.

FC Emmen geeft koppositie in 3e periode uit handen

Aanstaande maandag valt de beslissing in deze strijd. FC Dordrecht heeft aan een zege (thuis tegen RKC) genoeg. Bij een gelijkspel of nederlaag van Dordrecht heeft FC Emmen de beste papieren. Een zege bij FC Oss volstaat in dat geval.NEC is na vanavond weer koploper in de Jupiler League. De club uit Nijmegen versloeg op eigen veld FC Volendam met 3-0, terwijl Jong Ajax verrassend klop kreeg van Go Ahead Eagles (0-2). Fortuna Sittard blijft redelijk in het spoor van NEC. De Limburgers versloegen FC Eindhoven met 1-3 en blijven daardoor op vier punten van NEC staan.Hieronder alle uitslagen van vanavond:MVV Maastricht - Jong FC Utrecht 3-1NEC - FC Volendam 3-0RKC Waalwijk - Jong PSV 3-2FC Emmen - Jong AZ 0-2FC Den Bosch - FC Oss 0-0SC Cambuur - Almere City FC 2-1FC Eindhoven - Fortuna Sittard 1-3De Graafschap - FC Dordrecht 0-1Telstar - Helmond Sport 2-3Jong Ajax - Go Ahead Eagles 0-2De stand in de Jupiler League na speelronde 28:1. NEC 28-562. Jong Ajax 28-553. Fortuna Sittard 28-524. Telstar 28-485. FC Emmen 28-466. De Graafschap 28-447. Jong PSV 28-448. FC Oss 28-409. FC Dordrecht 28-40De stand in de 3e periode (met nog 1 duel te spelen):1. FC Dordrecht 8-182. FC Emmen 8-173. Jong Ajax 8-164. Jong AZ 8-165. De Graafschap 8-156. FC Volendam 8-157. Telstar 8-14