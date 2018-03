Advocaten: OM heeft rechtbank misleid in zaak Gees

ASSEN/GEES - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank misleid in de zaak van de dodelijke overval in Gees. Daarom moet het OM niet ontvankelijk worden verklaard, stellen de advocaten van de vier verdachten.

Tegen drie verdachten zijn donderdag straffen van vijftien en dertien jaar cel geëist voor de overval in combinatie met de doodslag op Koert Elders op 30 juni 2016. Tegen de vierde, die volgens de officier van justitie op de uitkijk stond, eiste hij twaalf jaar cel.Officier van justitie Martijn Kappeyne van de Coppello heeft tijdens het requisitoir toegegeven dat er vormfouten zijn gemaakt bij het verhoor van een getuige, een vriendin van een van de verdachten. Dat verhoor is tegen de regels in bewust niet op band opgenomen en de vrouw kreeg van de politie de toezegging dat haar verklaring niet in het dossier zou komen.Later moesten de agenten het van de vorige officier van justitie in de zaak toch toevoegen aan het dossier. In het proces-verbaal hebben ze toen gezet dat het verhoor per ongeluk niet is opgenomen. Ook klopten de plaats en de datum waarop het verhoor zou zijn afgenomen niet, terwijl de beide agenten het proces-verbaal wél hebben ondertekend.De toenmalige officier wist volgens de advocaten ook dat de dingen die de vrouw had verklaard inhoudelijk niet klopten. Toch vroeg ze bij een pro-formazitting in maart vorig jaar op basis van die verklaring aan de rechtbank om het voorarrest van de vier mannen te verlengen. De rechtbank deed dat. Daarmee zijn de rechters misleid, zeggen de advocaten."Het OM is bereid om bewijs te manipuleren om te scoren, aldus Wieteke Drummen van de Belgische verdachte Anouar K. (27).Volgens Kappeyne van de Coppello levert wat er is gebeurd rondom het getuigenverhoor ‘geen fraai beeld op".’ Hij vindt dat de bewuste getuigenverklaring niet moet worden gebruikt voor het bewijs. De advocaten vinden dat te gemakkelijk. Zij stellen dat de vormfouten schadelijk zijn voor de hele zaak. Daarmee heeft het OM het recht tot vervolging van de verdachten helemaal verspeeld, vinden ze.Tegen de twee agenten is ook aangifte van meineed en valsheid in geschrifte gedaan door advocaat Abdelhak B. (28) uit Amsterdam. Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of de man en vrouw worden vervolgd.De advocaten van B. K. (27) en Fidan J. (25) pleitten daarnaast ook voor vrijspraak voor hun cliënten. Het bewijs dat de mannen schuldig zijn aan de overval, dat uit de telefoongegevens en de DNA-sporen komt, vinden zij te mager.Yero V. (22) maakte zich schuldig aan een diefstal met geweld, zoals hij zelf heeft bekend, vindt zijn advocaat Fouzia Kellouh. De Antwerpenaar is volgens haar niet schuldig aan de dood van Elders, omdat hij niet met hem heeft gevochten. De man heeft bekend dat hij met Elders’ vriendin mee is geweest om geld uit de kluizen te halen. Ook heeft hij de inbraak in Arnhem, waarvoor hij ook terechtstond, bekend.Dat hij niet wil vertellen wie zijn mededaders waren, komt volgens Kellouh omdat hij bang is dat ze hem iets aan zullen doen. V. bood in zijn laatste woord uitgebreid zijn excuses aan de vriendin van Elders en de familie aan. Ook heeft hij een brief aan de weduwe geschreven.De rechtbank doet op 6 april uitspraak. Als het aan de officier van justitie ligt, wordt Fidan J., die als enige op vrije voeten is, dan meteen gevangen genomen. V. wordt dan teruggebracht naar België, waar hij ook nog een jarenlange gevangenisstraf moet uitzitten.