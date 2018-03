Deel dit artikel:











Koninklijke onderscheiding voor Ans Klok-Wuffen Ans Klok-Wuffen uit Dwingeloo werd verrast met een koninklijk lintje (foto: RTV Drenthe)

DWINGELOO - Ans Klok-Wuffen uit Dwingeloo ontving vandaag een koninklijke onderscheiding uit handen van Rikus Jager, burgemeester van de gemeente Westerveld.

De 69-jarige inwoner van Dwingeloo is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger voor het dorp, de cultuurhistorie en de Drentse taal. Directeur van het Huus van de Taol, Jan Germs, vulde de officiële toespraak van burgemeester Jager aan met veel lovende woorden over haar inzet.



De uitreiking van het lintje was in Dwingeloo, onder toeziend oog van familie, vrienden en (oud-)collega's.