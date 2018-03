Is Noordenveld in 2040 volledig energieneutraal?

ASSEN - De lijsttrekkers van de gemeente Noordenveld stonden vandaag tegenover elkaar in een debat bij RTV Drenthe. Een van de thema's was duurzaamheid. Daarbij werden de lijsttrekkers gevraagd of men alles op alles moet zetten om in 2040 volledig energieneutraal te zijn. De meesten konden zich daar wel in vinden.

GroenLinks en de PvdA waren duidelijk. "Dat is een heel goed idee", stelt GroenLinks-lijsttrekker Bertus Jan Epema. "Daarom hebben wij de krachten gebundeld." De partij wil inwoners stimuleren om woning te isoleren en om andere energiebesparende maatregelen toe te passen.Volgens Epema hoeft de gemeente daar niet allerlei subsidies voor uit te trekken. "Niet per se. Dat kun je doen met leningen, want mensen verdienen het vrij vlot terug. Zonnepanelen heb je in vijf tot tien jaar terugverdiend. En daarna houd je geld over." Gasvrij bouwen is voor PvdA-lijsttrekker Alex Wekema ook geen punt van discussie. "Alles wat er vanaf nu gebouwd gaat worden moet gasvrij zijn.Maar het probleem zit 'm ook niet in de nieuwbouw, stelt Henk Kosters van Gemeentebelangen. "Dat zit 'm juist in de particuliere woningvoorraad. Maar daar hebben wij een geweldig idee voor. We willen een pilot doen met een paar wijken, om te kijken wat er nodig is qua duurzame maatregelen en in de openbare ruimte. Dat moet dan een prachtige wijk worden die jaren mee kan." Kosters denkt dat de gemeente dan ook in aanmerking komt voor een Europese financiering, eventueel door de krachten te bundelen met andere gemeentes.Het CDA drukt zich wat voorzichtiger uit. "Duurzaamheid omarmen we allemaal. Maar ik ben geen expert, daar kom ik voor uit. Inwoners, en dus onze kiezers, zijn beducht op elitair gepraat. Die denken: 'Ja, ik heb net geld bij elkaar gespaard voor een keteltje op gas'", zegt Gerard Willenborg.De ChristenUnie vindt op zijn beurt dat de gemeente nog te weinig doet. "Het ontbreekt de gemeente aan kennis om dit allemaal op een goede manier te coördineren", stelt Menne Kamminga. Dat vindt ook Lijst Groen Noordenveld. "We hebben werkgroepen, die de gemeente adviezen geven. Maar ook die mensen merken dat ze moeilijk kunnen samenwerken met het gemeentehuis. Inwoners weten heel veel, dit moet je samen doen", zegt Henk Koekkoek.D66 sluit zich bij samenwerking aan. "Duurzaamheid is voor ons allemaal belangrijk. Laten we daarmee aan het werk gaan en alles ook laagdrempelig houden", aldus Gerbrant Fennema.VVD-lijsttrekker Robert Meijer pleit op zich ook voor duurzaamheid, maar ziet vooral heil in een soort fonds. "Daar stoppen we geld in dat inwoners kunnen lenen. Dat moeten ze dan terugbetalen binnen vijf jaar. Zo vult dat fonds zich telkens aan." Maar nieuwbouwwijken volledig gasvrij bouwen, ziet hij niet zitten. "Je moet de inwoners en bouwers zelf die keuze laten maken. Dat zal misschien heel ouderwets zijn, maar het is niet aangetoond dat het goed is."RTV Drenthe zendt vanaf vandaag iedere dag om 17.15 uur een verkiezingsdebat uit, waarin een van de twaalf Drentse gemeenten centraal staat. Herhalingen zijn dagelijks om 19:15, 21:15 en 23:15. Maandag is het de beurt aan de gemeente Meppel.Meer lezen over de gemeenteraadsverkiezingen? Kijk dan hier op de pagina Drenthe Kiest