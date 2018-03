Applaus voor overleden dochtertje Antoine van der Linden

VOETBAL - De dochter van oud-FC Emmen speler Antoine van der Linden en zijn vrouw Leonie Stoffers uit Emmen is vandaag overleden. Ze is zes jaar geworden.

Tijdens de wedstrijd FC Emmen-Jong AZ werd er in de zesde minuut door het publiek een minuut lang geapplaudisseerd.In februari plaatsen de ouders nog een wanhopige oproep op Facebook, omdat hun dochter Nova erg ziek was. "De artsen staan zo langzamerhand met hun rug tegen de muur. Er is ons uitgelegd dat haar kansen vergroot kunnen worden door donoren, donoren van witte bloedcellen. Van ons dan ook een noodkreet aan iedereen om hierover na te denken."Het bericht op Facebook werd binnen een mum van tijd meer dan 4.000 keer gedeeld.