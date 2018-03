Hoera! De digitale klokken doen het weer

ASSEN - Veel digitale klokken liepen door een internationale ruzie achter. Maar daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. De elektriciteitsnetwerken van Servië en Kosovo zijn weer in balans.

De oorzaak was een probleem in Zuidoost-Europa. Klokken die op het elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten, zoals de wekkerradio of magnetronklok, hadden daar last van.De meeste digitale klokken worden aangestuurd door wisselstroom. Ruim dertig landen zorgen er samen voor dat het hoogspanningsnet een frequentie heeft van 50 hertz. Dat betekent dat de stroomrichting vijftig keer per seconde wisselt. Dat wordt door digitale klokken geregistreerd, zodat ze weten hoe laat het is. Problemen in één land, betekenen problemen op het hele Europese net.Servië moet het Kosovaarse stroomnet in evenwicht houden. Kosovo verbruikt alleen meer stroom dan het produceert, waarop Servië weigerde aan die verplichting te voldoen. Daardoor ontstonden er problemen, waar we zelfs in Drenthe de effecten van ondervonden.De beide landen hebben de problemen nu opgelost, schrijft het Algemeen Dagblad . Nu moet het tekort aan energie in het systeem nog opgelost worden.