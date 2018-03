Deel dit artikel:











Corsoseizoen weer afgetrapt: wagenbouwers kunnen aan de slag Het corsoseizoen is weer begonnen (foto: Lammsu Eelde)

EELDE - Het is weer tijd voor het corso in Eelde. Vanavond werd het corsoseizoen traditioneel afgetrapt. De corsowijken konden ontwerpen kiezen voor hun praalwagen.

Ieder jaar is het weer spannend welke wijk als eerste mag kiezen. Het thema voor het bloemencorso dit jaar is Feesten van de wereld.



De voorzitter trekt als eerste lootjes voor de volgorde van de optocht. En elke keer als zij een wijk uit de ton trekt, mag deze wijk een enveloppe kiezen. In die enveloppe zit een nummer. Deze nummers bepalen de volgorde waarop de wijken een ontwerp mogen kiezen.



Bouwgroep Westend kreeg vanavond bijvoorbeeld z'n eigen keus. De bouwers kozen voor het ontwerp Mysteryland. Westend staat overigens op plaats drie in de stoet.