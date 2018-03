Alexander Bannink na 0-2 tegen Jong AZ: Dit is een schande

VOETBAL - Hevig teleurgesteld verlieten de spelers van FC Emmen gisteravond het veld. De 0-2 thuisnederlaag kwam ook voor hen als een volslagen verrassing. Na zeven wedstrijden zonder nederlaag ging Emmen uitgerekend tegen een stel jonkies onderuit.

FC Emmen geeft koppositie in periode uit handen

"Dit mag ons niet gebeuren", meende verdediger Gersom Klok. Alexander Bannink was nog harder in zijn oordeel. "Dit is gewoon gewoon kloten, een schande eigenlijk.""Als je wat wilt, dan moet je deze wedstrijden echt winnen", vervolgt Klok. "Kijk als ze nu met veel ervaren spelers hier kwamen, maar dat was niet het geval. Met alle respect, dit waren broekies."Kansen kreeg Emmen niet zoveel als anders, maar met 18 doelpogingen (tegenover 2 van Jong AZ) had er toch echt een bal in gemoeten, vond ook Bannink. "Absoluut. Dat reken ik mezelf ook aan. Kijk bij mijn eerste poging is het gewoon pech dat die bal er onderkant lat weer uitgaat, maar die kopbal kort voor rust moet er gewoon in. Simpel."Zelfs een gelijkspel was achteraf nog niet rampzalig geweest, maar in de slotfase leek Emmen alleen nog maar bezig te zijn met aanvallen. "Het was niet alleen aanvallend niet scherp", vond Klok. "Ook in de omschakeling verloren we de scherpte. Natuurlijk waren we vooral bezig met het maken van die goal en is aanvallen natuurlijk ook veel leuker dan verdedigen. Toch moeten wij ervoor zorgen dat zeker zo'n team als Jong AZ geen enkele kans krijgt in negentig minuten."Toch waren de doelpunten die Jong AZ maakte cadeautjes, ze waren in ieder geval niet afgedwongen. "Het was domme pech. Ik kreeg de bal via via tegen me aan geschoten bij die eerste goal. Ik probeerde nog weg te duiken, maar dat lukte niet", aldus Klok. "En die tweede goal, die strafschop, vond ik zwaar bestraft. Maar aan de andere kant, als het bij ons was gebeurd had ik misschien wel geroepen dat het een penalty was."Dick Lukkien vond dat zijn spelers te hard waren in hun oordeel. "Een schande vond ik het niet. Ik kan niet zeggen dat mijn spelers er met de pet naar gegooid hebben. We waren de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, kregen ook genoeg kansen al waren het er minder dan we normaal gesproken afdwingen. Wat ik wel vind is dat je aan onze ploeg niet kon afzien dat er vandaag echt iets te winnen viel."De winst van de 3e periodetitel heeft FC Emmen door het verlies tegen Jong AZ niet meer in eigen hand. FC Dordrecht heeft nu de beste papieren. "We staan één punt achter. Dordrecht speelt maandag tegen RKC en wij gaan op bezoek bij FC Oss. We gaan er vol voor. Of ik verwacht dat FC Dordrecht punten gaat verspelen? Daar heb ik geen invloed op, maar aan de andere kant.. niemand had ook verwacht dat wij vanavond punten zouden verspelen. Wij moeten gewoon winnen en na afloop zien we wel of het genoeg is voor de titel."