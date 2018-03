Deel dit artikel:











Drents Museum in Iran: ‘We gaan de Behistuninscriptie namaken in Assen’ De Behistuninscriptie van koning Darius (foto: Annelies Hemeltjen/RTV Drenthe) De moskee in Isfahan (foto: Annelies Hemeltjen/RTV Drenthe)

BISOTUN – Het Drents Museum gaat in de nieuwe tentoonstelling ‘Iran: Bakermat van de Beschaving’ de Behistuninsciptie namaken in Assen.

Het museum reisde deze week met een groep journalisten door Iran in aanloop naar deze nieuwe grote tentoonstelling die medio juni wordt geopend.



Macht vastleggen

De Behistuninscriptie staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en is een inscriptie met reliëfs in een rotswand bij het plaatsje Bisotun.

“De Achaemenidische koning Darius I de Grote liet de inscriptie hier maken rond 520 voor Christus”, vertelt conservator Vincent van Vilsteren van het Drents Museum. “Het is een belangrijke plek voor Iran. De zijde-route kwam hier ook langs en hier wilde Darius zijn macht vast laten leggen. Wij willen dit één op één gaan namaken, zodat iedereen kan zien hoe imposant dat hier is.”



Isfahan: de halve wereld

Na Bisotun reisde de groep naar Isfahan, de twee na grootste stad van Iran. Isfahan was in het verleden twee keer de hoofdstad van het Perzische Rijk en lag aan belangrijke handelsroutes naar alle windrichtingen.



De stad staat bekend om haar architectuur en schilderkunst en is onderwerp van talrijke verhalen. “Wij Iraniërs geloven dat Isfahan de halve wereld is. De helft van alle schoonheid in de wereld is hier in deze stad te vinden”, vertelt onze lokale gids Mansour Momeni. “Iedereen op deze wereld zou één keer in zijn leven deze stad moeten bezoeken. Isfahan staat ook op de werelderfgoedlijst van UNESCO voor de ambachten die hier nog te vinden zijn.”