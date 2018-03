Deel dit artikel:











Jetta Klijnsma: Graag een onsje meer werkgelegenheid Jetta Klijnsma in het RTV Drenthe-programma Cassata (foto: Margriet Benak/RTV Drenthe)

ASSEN - De commissaris van de koning van Drenthe heeft morgen de eerste honderd dagen achter de rug. Jetta Klijnsma werd per 1 december 2017 officieel benoemd.

En dat is goed bevallen, vertelde ze vandaag in het RTV Drenthe-programma Cassata."Het is fijn om hier te zijn. Ik heb flink door Drenthe kunnen banjeren, heb veel mensen leren kennen en het voelt toch als een beetje thuiskomen."



Kritiek

Op social media werd kritisch gereageerd op de benoeming van Klijnsma, maar in het directe contact met mensen heeft ze daar niet veel van gemerkt. "Ik vind het fijn dat mensen recht in m'n gezicht zeggen wat ze niet bevalt, ook over mezelf. Op social media is veel anoniem met modder gegooid en daar kan ik niet zo veel mee. En ik moet zeggen dat de afgelopen honderd dagen mensen wel eens naar mij toe zijn gekomen en hebben gezegd: moest dat nou zo nodig met dat beleid dat jullie in Rutte II hebben gevoerd? Ik snap dat ik daar niet heel populair mee ben geworden, maar mensen zijn wel heel open en schelden niet."



Werkgelegenheid

Klijnsma heeft naar eigen zeggen in de eerste honderd dagen een goed inzicht in de provincie gekregen en gemerkt waar een aantal pijnpunten liggen. "Heel erg belangrijk is dat we de werkgelegenheid in onze provincie op peil houden en er moet ook nog een onsje bij. Want als je kijkt naar heel Nederland dan is vooral de werkgelegenheid in Zuid-Oost Drenthe een heel belangrijk punt van aandacht."



Zuidoost-Drenthe

"We hebben komende donderdag drie topambtenaren van verschillende ministeries uit Den Haag op bezoek. Dat is belangrijk, want dan kunnen ze met eigen ogen komen bekijken wat voor mooie dingen we al hebben bereikt op het punt van werkgelegenheid, maar ook waar nog wel een tandje bij kan. Want er is extra geld in het regeerakkoord en ik vind dat Drenthe daar ook van mee moet profiteren."



Norgerhaven

De Noren vertrekken uit Norgerhaven en de gevangenis dreigt leeg te komen staan. "Dat zou beroerd zijn", zegt Klijnsma. "Dat zou wederom heel veel werkgelegenheid kosten en dat kunnen we niet hebben. Minister Sander Dekker komt in april naar Norgerhaven om te kijken hoe de gevangenis er uit ziet, want de minister is nieuw op dit dossier. We moeten er met z'n allen voor zorgen dat de beslissers over Norgerhaven begrijpen dat Norgerhaven voor Veenhuizen en omgeving van essentieel belang is. Het zou ook kapitaalvernietiging zijn om Norgerhaven te sluiten."



Provinciale Staten

Klijnsma heeft inmiddels een aantal vergaderingen van Provinciale Staten voorgezeten."Elke club heeft zijn eigen cultuur. In Drenthe laten de mensen elkaar heel, Statenleden maken elkaar niet voor rotte vis uit. Aan de andere kant is men ook bescheiden in het debat. Het is misschien wel goed om te kijken of mensen misschien meer op elkaar in zouden kunnen gaan. Want meer pit in een debat is belangrijk, je krijgt meer kleur op de wangen. Politiek gezien ook, want je staat voor je idealen."



Windmolens

De windmolens in de Veenkoloniën mogen er komen, heeft de Raad van State beslist. "Ik heb voor- en tegenstanders beloofd dat ik na de uitspraak van de Raad van State wel graag zou komen buurten en dat moment is nu aan de orde. Ik kan me voorstellen dat we na de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar om tafel gaan", vertelt Klijnsma.



"Ik begrijp hartstikke goed dat mensen tegen windmolens zijn, maar ik heb ook begrepen dat mensen in het gebied soms niet meer met elkaar praten en dat is wel heel verdrietig. Mijn insteek zal zijn dat we met z'n allen een gemeenschap zijn en dat we er op een goede manier uit moeten zien te komen. En oog hebben voor de mensen die met de molens geconfronteerd worden. Ik zie een rol voor mezelf, want een goede commissaris is er voor alle Drenten."