Asser nummer 2 van D66 kandidaat-wethouder voor Progressief Westerveld Wilfried de Jong wordt geïnstalleerd als plaatsvervangend D66-raadslid in Assen (foto: Bob Bergsma)

ASSEN/DIEVER - Een opmerkelijke keuze bij Progressief Westerveld voor de kandidaat-wethouder. De partij schuift de nummer 2 van D66 Assen naar voren, Wilfried de Jong.

Geschreven door Margriet Benak

Vanmiddag wordt De Jong gepresenteerd. "We hebben in hem een sterke kandidaat gevonden", zegt lijsttrekker Anke Oosterhuis van Progressief Westerveld. De partij is een samenvoeging van D66 en GroenLinks in Westerveld.



Op 2 in Assen

Assenaar Wilfried de Jong (55) staat ondertussen ook op plek 2 op de lijst van D66 Assen. Hij was de afgelopen raadsperiode korte tijd raadslid, ter vervanging van een ziek D66-raadslid. Hij is in het dagelijks leven projectmanager bij de gemeente Westerwolde.



Volgens Anke Oosterhuis heeft De Jong richting zijn eigen Asser raadsfractie vantevoren duidelijk gecommuniceerd over zijn mogelijke kandidaatstelling als wethouder voor Progressief Westerveld.



Keuze respecteren

De Asser lijsttrekker van D66 Remi Moes laat weten 'de keuze van Wilfried te respecteren'. "We zien in hem een goede kandidaat, daarom staat hij in Assen niet voor niets op nummer 2. Maar als hij zelf een mogelijkheid ziet om straks in Westerveld als wethouder aan de slag te gaan, is dat zijn keuze. Die respecteren wij", aldus Moes.



Volgens Moes is er geen sprake van kiezersbedrog. "Er wordt vroegtijdig aangegeven dat hij kandidaat-wethouder in Westerveld. En aan hem is uiteindelijk de keuze om zich als gekozen raadslid wel of niet te laten installeren", zegt Moes.



'Persoonlijke mening niet relevant'

Voorzitter Marcel de Jager van D66 Assen zegt dat het afdelingsbestuur niets afwist van de kandidaatstelling van De Jong als kandidaat-wethouder voor Progressief Westerveld. "Nee, de fractie wel, maar wij niet. Ik wil er ook niet al te veel woorden aan vuil maken. Ik kan er van alles van vinden, maar het is zijn keuze. Natuurlijk heb ik een persoonlijke mening hierover maar dat is niet zo relevant", zegt De Jager, die duidelijk not amused klinkt over de stap van De Jong.