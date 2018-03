Deel dit artikel:











Live: Kolkende Taal late night vanaf BoekenFEST'18 [afgelopen] Het BoekenFest'18 vindt plaats in de Nieuwe Kolk in Assen (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ASSEN - In theater De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen wordt vandaag het BoekenFest'18 gehouden. Het thema van het boekenfestival is dit jaar 'Into the Wild'.

Ons programma Kolkende Taal was erbij met een speciale live-uitzending tijdens het BoekenFest'18. Tijdens het BoekenFest vieren we de Boekenweek en Diana de Groot en Jetze Dam ontvingen een keur aan bekende en onbekende Nederlandse schrijvers. Özcan Akyol, Jan Siebelink, Marjan Berk en Onno Blom waren te gast.