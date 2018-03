ACV dieper in degradatiezorgen na nederlaag tegen Jong FC Twente

VOETBAL - De degradatiezorgen bij ACV nemen verder toe na de 1-3 nederlaag tegen Jong FC Twente. ACV, dat een aantal sterkhouders miste kwam tekort tegen de tweede garnituur van Twente.

Bij ACV ontbraken Haaye Feenstra en Marcel Seip vanwege blessures, maar begonnen aanwinsten Gijs Japer en de jonge Roemeen Alex Olteanu wel in de basis.In de beginfase waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, alhoewel de Tukkers een licht veldoverwicht hadden. De eerste kans in de wedstrijd was dan ook voor de beloften uit Enschede, maar ACV doelman Bart Woering bracht redding op het schot van Bostrup.De eerste kans van ACV leverde bijna een treffer op. Marco van der Heide zag hoe Twente keeper De Lange zijn doelpoging uit de benedenhoek tikte.Halverwege de eerste helft nam Twente een voorsprong. Ritchie Zinga benutte een terecht gegeven strafschop na een domme overtreding op Fernandes. Vier minuten later verzuimde Marco van der Heide om de Assenaren weer langszij te schieten, door een strafschop te missen.Na rust veranderde aanvankelijk het beeld van de wedstrijd niet. Twente had het beste van het spel, zonder zelf veel kansen te creëren.De gelijkmaker van Jasper kwam uit de lucht vallen. De aanvaller liet zien een koele kikker te zijn en schoot beheerst de gelijkmaker binnen. Lang kon ACV echter niet van de 1-1 genieten. Nog geen vijf minuten later keek de ploeg van trainer Fred de Boer weer tegen een achterstand aan. Olteanu liet zich veel te makkelijk uitspelen, waarna Zinga de 1-2 en zijn tweede van de middag kon binnentikken.In de slotfase speelde ACV alles of niets. Het werd het laatste. Na weer een verdedigingsfout kon Rashaan Fernandes, met een stiftje, de 1-3 binnenschieten en nemen de degradatiezorgen in Assen toe.