Tjoba buigt achterstand om in zege bij Zwolle De vrouwen van Tjoba in actie (archieffoto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De volleybalsters van Tjoba hebben een overwinning geboekt in de uitwedstrijd tegen het hoger geklasseerde VC Zwolle. De ploeg uit Klazienaveen boog een 2-1 achterstand om in een 2-3 zege.

Tjoba moest de eerste set met duidelijke cijfers aan de thuisclub laten: 25-14. De Drentse formatie kwam in de tweede set op gelijke hoogte (23-25), maar in het derde bedrijf trok Zwolle weer aan het langste eind (25-18). Tjoba liet het duel uiteindelijk echter volledig kantelen door de laatste twee sets te winnen (16-25 en 11-15).



Negende plaats

Door de prima zege heeft Tjoba 27 punten uit zestien wedstrijden. De equipe van coach Steffen Onvlee staat op de negende plaats in de eerste divisie A. In het restant van het seizoen speelt Tjoba nog zes competitieduels.