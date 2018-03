Deel dit artikel:











Wethouder Miriam van Dijk stopt na verkiezingen Wethouder Van Dijk stopt er na de verkiezingen mee (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

TYNAARLO - Wethouder Miriam van Dijk van Tynaarlo stopt na de gemeenteraadsverkiezingen. Haar partij D66 maakte dat vandaag op de website van de partij bekend.

Jarenlang vormde Van Dijk een eenmansfractie in de gemeenteraad van Tynaarlo. In 2014 werd haar fractie de tweede partij bij de verkiezingen. Sindsdien was ze wethouder met de aandachtsgebieden ruimtelijke ordening, onderwijs, kunst en cultuur.



'Eer om functie te vervullen'

Van Dijk laat via de website van D66 weten dat ze het een eer vond om de functie te mogen vervullen. Ze hoopt dat haar opvolgers blijven werken aan een open houding vanuit het openbaar bestuur, voor duurzaamheid en kunst en cultuur.



De D66-fractie is nog op zoek naar een vervangende kandidaat-wethouder.