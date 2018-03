Deel dit artikel:











Plafondplaat stort omlaag tijdens badmintontoernooi Tijdens een badmintontoernooi kwam een plafondplaat naar beneden (foto: pixabay.com)

EMMEN - In sporthal Bargeres in Emmen is vandaag tijdens een badmintontoernooi een isolatieplaat van het plafond naar beneden gekomen. Niemand raakte gewond.

​In een korte reactie laat Marc van Beek van de Racketeers weten dat het toernooi in de sporthal is afgelast.



Schrik zat erin

Volgens woordvoerster van de gemeente Mirjam Blaak zat de schrik er goed in. "De sporters van badmintonclub de Racketeers zijn erg geschrokken. Gelukkig raakte er niemand gewond, maar zo'n plaat mag natuurlijk nooit naar beneden komen", zegt Blaak.



Nog dit weekend of anders aanstaande maandag gaan experts onderzoeken hoe de plaat los kon raken. De sporthal is tot nader order gesloten.