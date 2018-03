Zonder vrijwilligers blijven een heleboel zaken liggen

FREDERIKSOORD - Vrijwilligers zijn de afgelopen twee dagen weer massaal aan de slag gegaan met klussen in de provincie. Wat nou als die vrijwilligers er niet zouden zijn? Dan zou er veel blijven liggen.

NLDoet, onderdeel van het Oranje Fonds, zet zich in om twee dagen lang zoveel mogelijk vrijwilligers te betrekken bij klussen in Nederland. Naar verwachting 375.000 mensen zetten zich als vrijwilliger in voor de samenleving. Verdeeld over Nederland staan bijna 10.000 activiteiten op het programma.In Drenthe kent elke gemeente wel een project. Vandaag waren ze in de gemeente Westerveld bijvoorbeeld aan de slag in Frederiksoord. De Kolonieploeg, een groep vrijwilligers die zich inzet voor een mooiere omgeving, ontfermt zich over het opknappen van de Franse tuin en de wandelpaden in het Sterrebos.Volgens coördinator Martin Wemes is dat een grote klus. "Er gaat weer van alles gebeuren op het terrein van de voormalige tuinbouwschool. We willen laten zien dat we daar blij mee zijn. Dus knappen we de Franse tuin op."Even verderop zijn vrijwilligers bezig met het zomerklaar maken van de tuin bij museum Miramar in Vledder. En zo'n honderd meter verderop wordt hard gewerkt aan het klaar maken van Bosbad Vledder voor het nieuwe zwemseizoen. Of het vies is? Eén van de vrijwilligers schudt haar hoofd. "Het is maar goed dat we er nu mee bezig gaan."Een ander project is het opknappen van de kassen van tuincentrum Jan Voortman in Oranje. Voortman overleed vorig jaar aan leukemie. Hij wilde vooral mensen binden. Daarvoor had hij een deel van zijn tuinbedrijf ingericht als ontmoetingsplek. Veel asielzoekers die verbleven in het vakantiepark tegenover hem, bezochten het centrum.Stichting De Tuinkabouter is gisteren op de geboortedag van Jan Voortman opgericht. Vrijwilligers zijn de afgelopen twee dagen bezig geweest om de boel weer op te knappen, zo zegt Rex Hendriksen van de stichting."We willen er in ieder geval voor zorgen dat je straks weer voetbalgolf kan doen. Maar er gebeurt straks meer. Zo willen we een Oranje Academie, waar we lezingen houden over onderwerpen die hier leven. We willen de commissaris van de Koning, Jetta Kleinsma, uitnodigen voor de Jan Voortman lezingdag. En we willen hier muziek maken, eten bereiden en alles met elkaar delen."De stichting gaat ook groenten verbouwen. Daarvoor wordt een coöperatie opgericht . "Jan Voortman had het vermogen mensen met elkaar te binden en te boeien. Dat willen we ook. Een feest van ontmoeting."De NLDoet dagen zijn op veel plekken vanmiddag afgesloten met een broodje en een soepje. Volgend jaar weer.