HZVV kan ook niet winnen van Ajax-amateurs

VOETBAL - HZVV heeft voor de vierde opeenvolgende keer niet weten de winnen in de hoofdklasse B. Het elftal uit Hoogeveen ging voor eigen publiek onderuit tegen de amateurs van Ajax: 1-2.

ACV dieper in degradatiezorgen na nederlaag tegen Jong FC Twente

Beide Amsterdamse doelpunten werden in de eerste helft gemaakt. De 0-1 van Siver Abdulrahman viel na een klein kwartier uit een vrije trap. HZVV, dat het muurtje nog niet klaar had, beklaagde zich tevergeefs bij de arbitrage over de geldigheid van de openingstreffer.Tien minuten voor de pauze nam Kenneth Misa Danso de 0-2 voor zijn rekening. Een kwartier voor tijd bezorgde Yannick Manusiwa de thuisclub de aansluitingstreffer, maar in de resterende minuten bleef de gelijkmaker uit. Sterker nog, vlak voor het eindsignaal kwam subtopper Ajax met een schot tegen de paal nog bijna op 1-3.HZVV had aan de voorgaande drie competitieduels slechts twee punten overgehouden. Door de slechte reeks moet de ploeg van trainer Gert van Duinen op de ranglijst nadrukkelijk omlaag kijken. HZVV staat op de elfde plaats, maar heeft meer verliespunten dan de nummers twaalf en dertien.