Drentse GroenLinks-fracties willen ook regio-intercity naar Randstad

ASSEN - Vijf Drentse fracties van GroenLinks willen in navolging van de gemeente Hoogeveen dat er een regio-intercity komt die alle treinstations in Drenthe rechtstreeks met de Randstad verbindt.

Het plan van GroenLinks is niet nieuw. Eerder stelde de Hoogeveense wethouder Jan Steenbergen al dat een regio-intercity een kans is om het probleem van de overvolle treinen tussen Groningen en Zwolle op te lossen.De oproep van de afdelingen van GroenLinks in De Wolden, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Westerveld en Hoogeveen is een reactie op de plannen van ProRail en NS voor een flitstrein.De flitstrein moet van Groningen rechtstreeks naar Amsterdam rijden, zonder te stoppen op tussengelegen stations. Zo wordt de reistijd van dat traject gehalveerd. Een goed plan, volgens GroenLinks, maar ook voor Drentse reizigers wil de partij dat er verbeteringen komen.De regio-intercity zou van Lelystad naar Groningen moeten rijden en een stop moeten maken in Meppel, Hoogeveen, Beilen en Assen. Zo ontstaat er weer een directe verbinding tussen Amsterdam Centraal voor de reizigers uit Drenthe.