Deel dit artikel:











Leerlingen testen rally-auto voor Morocco Challenge Het complete team van het TT-instituut voor de Morocco Desert Challenge (foto Hielke Meijer/RTV Drenthe)

WESTERBORK - Circuit de Weidestukken bleek zaterdag een perfect oefenterrein voor leerlingen van het TT-instituut in Assen. De afgelopen maanden hebben ze een rally-auto geprepareerd voor de tiende editie van de Morocco Desert Challenge. Over een maand staan ze aan de start in Agadir.

Geschreven door Hielke Meijer

De rally is een speciale opdracht op het TT-instituut. Veertien Leerlingen zijn al driekwart jaar bezig met de voorbereiding. Hun auto, een omgebouwde Isuzu-terreinwagen, krijgt het straks zwaar te verduren.



Hoge toeren

Student Jasper Gerding verzorgt de PR. "We moeten de motor even goed aan de tand voelen. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat de motor iets overslaat als we hoog in de toeren rijden, dus daar moeten we even naar kijken."



Tomek Cywinski is ook één van de vijf studenten die mee gaat naar Marokko. Hij controleert na elk rondje of de wielen er nog goed onder zitten en de bouten het houden. "We hebben de bouten gemerkt, zodat we kunnen zien of ze niet draaien en daardoor zouden kunnen breken."



Ouderwetse techniek

Het team neemt een service-truck vol onderdelen mee om zich niet uit het veld te laten slaan bij pech. De leerlingen hebben door het project vooral breder leren denken over autotechniek.



Jasper: "Alles is te repareren aan deze auto, mooie ouderwetse techniek nog, dus weinig elektronica. En als we een probleem krijgen waar we geen reserveonderdelen voor hebben, dan moeten we die repareren of het omzeilen door andere onderdelen te gebruiken."



Het team van het TT-instituut gaat niet voor de overwinning, maar vindt het behalen van de finish al genoeg. Die finish wordt bereikt na 2500 kilometer scheuren door de woestijn en over zandduinen. Acht etappes zijn er en de laatste eindigt op 22 april aan de Middellandse Zee.



Djellaba

Rinus Peeks heeft een blauwe Marokkaanse djellaba-gewaad aangetrokken dat hij kocht bij een vorige Challenge. Hij is één van de begeleiders en heeft de rally al drie keer meegemaakt. "Hoe je je moet voorbereiden? Geen idee, gewoon doen. Eten krijg je in het bivak en dat wordt door de organisatie zeer goed geregeld."



Leraar Chris Lanting is de coureur. Hij heeft de tocht al een keer gereden. Alleen de kleur van het zand doet hem aan Marokko denken, voor de rest is de woestijn toch wel anders dan de bulten op het circuit in Westerbork. Hij is tevreden over de test. "Er zijn nog een paar dingetjes, die gaan we controleren en dan zijn we klaar voor Marokko."