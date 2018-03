Deel dit artikel:











Boonstra doet Noordscheschut pijn met vier treffers André Mulder verliest met Noordscheschut (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Noordscheschut heeft in een doelpuntrijke uitwedstrijd met 5-2 verloren van Blauw Wit '34. In Leeuwarden was Arjen Boonstra met vier treffers de gevierde man.





Achtste plek

Noordscheschut staat op de achtste plek in de eerste klasse E. De ploeg van trainer André Mulder heeft 21 punten na zeventien wedstrijden.



