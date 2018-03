Deel dit artikel:











Afzwaaiende Linda de Vries krijgt gouden speld KNSB De Vries is bijna schaatsster-af (archieffoto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Linda de Vries uit Smilde is onderscheiden met de Gouden Speld van de KNSB. De 30-jarige schaatsster van Plantina kreeg de ereprijs tijdens het WK allround in Amsterdam, waar ze reserve is.





De Drentse is na het WK ook reserve bij de wereldbekerfinale in Minsk. Daarna zit haar leven als schaatsster er definitief op en gaat De Vries eerst haar ALO-diploma halen. De Vries maakte woensdag bekend na dit seizoen een punt te zetten achter haar schaatscarrière. "Ik heb prestaties nodig om het leuk te blijven vinden en dat valt een beetje weg. Dan is het ook wel een keer klaar", verklaarde De Vries.De Drentse is na het WK ook reserve bij de wereldbekerfinale in Minsk. Daarna zit haar leven als schaatsster er definitief op en gaat De Vries eerst haar ALO-diploma halen.