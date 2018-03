Deel dit artikel:











Nieuwe NK-titel voor judoka Marit Kamps Marit Kamps opnieuw eerste (foto: Floor Maats) Lois Klein op het podium (foto: Floor Maats)

JUDO - Marit Kamps uit Assen heeft de titel gegrepen bij de Nederlandse kampioenschappen judo tot 18 jaar in Tilburg. Ze zegevierde in de klasse +70 kilogram. Voor de Drentse judoka is het al haar tweede prijs binnen een week.





Lees ook: Judoka Marit Kamps Nederlands kampioene junioren​



Lois Klein

De 14-jarige Lois Klein uit Noord-Sleen bereikte in Tilburg eveneens de bovenste trede van het erepodium. De judoka van Judovereniging Vos uit Klazienaveen behaalde de titel in de klasse tot 40 kilo. Kamps (16), die uitkomt voor Judoschool Veendam, werd zondag in Almere Nederlands kampioene junioren. Die prestatie was extra knap omdat ze het opnam tegen judoka's van 18 tot 21 jaar.De 14-jarige Lois Klein uit Noord-Sleen bereikte in Tilburg eveneens de bovenste trede van het erepodium. De judoka van Judovereniging Vos uit Klazienaveen behaalde de titel in de klasse tot 40 kilo.