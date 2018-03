Deel dit artikel:











Wisselende resultaten bij Sudosa-Desto De mannen van Sudosa-Desto in actie (archieffoto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De volleyballers van Sudosa-Desto hebben de uitwedstrijd tegen Alterno verloren. De ploeg uit Assen ging in de eerste divisie A met 3-1 onderuit.

Sudosa-Desto, de nummer vier van de ranglijst, won het eerste bedrijf (22-25), maar daarna nam Alterno het initiatief over. De club uit Apeldoorn trok in drie opeenvolgende sets aan het langste eind (25-20, 25-19, 25-20). Sudosa-Desto had in de vorige speelronde na twee nederlagen weer eens gewonnen. Voor eigen publiek werd VC Zwolle 2 met duidelijke cijfers verslagen (4-0).



Vrouwen

De vrouwen van Sudosa-Desto boekten de vierde opeenvolgende zege. Op bezoek bij Rivo Rijssen werd het 1-3 (22-25, 18-25, 25-15, 10-25). Sudosa-Desto staat op de derde plaats in de eerste divisie A.