Hoogeveen in derby duidelijk te sterk voor Hollandscheveld

VOETBAL - Hoogeveen heeft de derby tegen Hollandscheveld overtuigend gewonnen. De thuisclub sloeg in de tweede helft drie keer toe: 3-0.

Hoogeveen had in de eerste helft al afstand kunnen nemen van Hollandscheveld, maar de vele kansen leverden geen doelpunt op. Aanvoerder Brian Leepel brak na de hervatting alsnog de ban door de vanaf de rand van het strafschopgebied in de korte hoek te schieten. Lars Lip bracht Hollandscheveld bijna op gelijke hoogte, maar hij trof de paal.Marcel Linthorst bezorgde Hoogeveen met geluk de 2-0. Zijn voorzet belandde pardoes in het vijandelijke doel. Nadat Jan Benjamins de lat had geraakt, zorgde Linthorst ook voor de 3-0. Daarbij had hij wederom mazzel. De verdediging van Hollandscheveld schoot de bal tegen Linthorst aan, waarna het speeltuig de doellijn passeerde.De bezoekers moesten in de slotfase op ongelukkige wijze met een man minder verder. Robin Sikken viel geblesseerd uit terwijl trainer John Kikkert al drie keer had gewisseld.Hoogeveen staat tweede in de derde klasse D, met twee punten achterstand op Lutten. Hollandscheveld is de nummer acht, maar de club moet nog enkele duels inhalen.