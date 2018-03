Deel dit artikel:











Olhaco boekt overtuigende zege op Tilburg Olhaco in de aanval (foto: RTV Drenthe/Henk Kuhl)

VOLLEYBAL - De heren van Olhaco hebben in de Topdivisie voor een grote verrassing gezorgd door het hoger geplaatste team van Volley Tilburg met 3-0 te verslaan. De rode lantaarndrager uit Hoogeveen gaf de nummer zes van de ranglijst geen schijn van kans en had slechts drie sets nodig voor de overwinning (25-19, 25-22 en 25-18).

Geschreven door Henk Kuhl

Overrompelende start

Olhaco begon heel sterk aan de wedstrijd en nam in de eerste set al snel een voorsprong van elf punten (19-8). Met name blokkerend lukte alles, maar ook aanvallend stond het team op scherp. Pas tegen het eind van de set kon de tegenstander dichterbij komen. Maar verder dan zes punten liet Olhaco het niet komen (25-19).



Meer evenwicht

De tweede set liet aanvankelijk een ander beeld zien. Tilburg bepaalde het spelverloop en nam snel een voorsprong van vijf punten. Dit werd mede veroorzaakt doordat de Hoogeveners te veel ruimte gaven tussen de eigen linies. Maar dankzij veel servicedruk van Sander Kemperman en Rick Seubers kwam Olhaco langszij en nam daarna het initiatief over. In de slotfase bepaalde Kemperman met een aantal snoeiharde slagen de einstand op 25-22.



Heer en meester

De derde set was een formaliteit. Tot 6-6 konden de Brabanders nog gelijke tred houden met Olhaco, maar daarna was het verzet gebroken. De Hoogeveners heersten op alle fronten. Snelle aanvallen, afgewisseld met een aantal tactische ballen en een ijzeren blokkering maakten de gasten kansloos. Het werd uiteindelijk 25-18 voor Olhaco.



Reddingsboei is nabij

Door deze overwinning heeft Olhaco weer aansluiting gekregen met de overige teams van de Topdivisie. Het team van trainer Dennis Luider staat nog wel op een degradatieplaats, maar het verschil met de nummer 10 is nog slechts twee punten.