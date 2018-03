Deel dit artikel:











DOS'46 blijft ook tegen KCC met lege handen achter DOS'46 verliest weer (archieffoto: RTV Drenthe)

KORFBAL - DOS'46 snakt naar het einde van de Korfbal League. De equipe uit Nijeveen is de laatste weken aan een zeer teleurstellende reeks bezig en ook tegen het lager geklasseerde KCC ging het fout. Voor eigen publiek verloor DOS'46 met 28-31.

Voor de ploeg van coach Gerald Aukes is het al de zesde opeenvolgende nederlaag. Door de vele verliespartijen gleed DOS'46 de afgelopen weken af op de ranglijst en werd plaatsing voor de play-offs een onmogelijke opdracht.



Gaatje

Voor de Drentse formatie verdween een goed resultaat tegen KCC na 23-23 aan de horizon. De bezoekers uit Capelle aan den IJssel sloegen daarna een gaatje en gaven de winst niet meer uit handen. Met zes doelpunten was Nienke Hintzbergen het meest trefzeker namens de thuisclub.



DOS'46 sluit de competitie over een week af. Dan wacht als laatste klus een uitwedstrijd tegen LDODK.