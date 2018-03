Deel dit artikel:











Belangrijke zege helpt Red Giants aan vierde plaats Winst voor Red Giants (archeiffoto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

BASKETBAL - De basketballers van Red Giants hebben een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om een plek bij de Final Four. De Meppelers waren in eigen hal met 73-70 te sterk voor concurrent UBALL.

Door de zege gaat Red Giants de Utrechters voorbij op de ranglijst. De ploeg van coach Patrick Koning bezet de vierde plek, met twee punten voorsprong op UBALL. Red Giants kwam echter wel vaker in actie. De eerste vier clubs van de ranglijst spelen om de titel amateurkampioen van Nederland. De winnaar krijgt ook de mogelijkheid om te promoveren naar de Dutch Basketball League.



Positief

"Deze overwinning hadden we echt nodig", beseft Koning. "Bovendien kregen we na de wedstrijd ook nog eens positief nieuws te horen. Door een tussentijdse wijziging in de reglementen is het doelsaldo na afloop van het seizoen doorslaggevend, en dus niet het onderlinge resultaat. Dat is verrassend goed nieuws, aangezien we de uitwedstrijd tegen UBALL met ruimere cijfers verloren."



Red Giants zal in het resterende programma zo'n zestig punten moeten goedmaken op de concurrent. Daarnaast dient UBALL steken te laten vallen. Koning ziet dat wel gebeuren: "Zij hebben namelijk een lastig programma, terwijl wij minder zware tegenstanders treffen."