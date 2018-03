Deel dit artikel:











Bijrol Hurry-Up in slotronde BENE-League Hurry-Up verliest van een beter Aalsmeer (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Er stond tijdens de laatste speelronde van de BENE-League veel op het spel. Maar niet voor Hurry-Up. De Zwartemeerders speelden in eigen huis een bijrol tegen een beter Aalsmeer: 19-28.

Met drie goals hielp Trainavicius de thuisploeg op voorsprong (6-5). Na twintig minuten werd het duel ontsierd door een directe rode kaart voor Tommie Falke. Een ongelukkige duw in de rug van Boomhouwer maakte vroegtijdig een eind aan het duel van de linkerhoekspeler.



Play-downs

Na rust (11-13) zorgde Alexander von Eitzen voor een opleving. Na 14-14 was de koek op bij Hurry-Up. Aalsmeer, spelend voor een plaats bij de Final4, liep uit naar 14-18. Met reserves in het veld kon de formatie van Vlijm geen vuist maken.



De play-downs resten voor Hurry-Up. In een poule met Quintus en de top-2 van de eredivisie moeten de Zwartemeerders eerste of tweede eindigen om ook na de zomer uit te komen in de grensoverschrijdende competitie met België.



Trainavicius

Met welke ploeg Hurry-Up het nieuwe seizoen ingaat is nog onbekend. Waar Falke, Boonstra en Suelmann besloten te verlengen, is de club er nog niet uit met spelmaker Trainavicius. Door het verlaagde spelersbudget lijkt de de toekomst van de Litouwer - die het naar zijn zin heeft in Zwartemeer - ergens anders te liggen.