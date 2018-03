Deel dit artikel:











Lindeman aast op nieuwe zege in Ronde van Drenthe Bert-Jan Lindeman gaat voor de winst in eigen provincie (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Bert-Jan Lindeman uit Assen verschijnt met een duidelijk doel aan de start van de Ronde van Drenthe. Hij wil de koers in zijn eigen provincie voor de tweede keer winnen.

Lindeman, die de Ronde van Drenthe in 2012 al eens op zijn naam schreef, doet zondag mee namens de nationale selectie. Hij kreeg een plek in het keurkorps van bondscoach Thorwald Veneberg aangezien zijn ploeg LottoNL-Jumbo niet in actie komt in de Drentse koers van Hors Categorie. "Ik ben zeer blij met deze kans", zegt Lindeman. "Ik ben hier geboren en getogen. Ik wil graag over de Drentse kasseien knallen. Het is supermooi dat er in de provincie zo'n wedstrijd is."



Zware afvalkoers

Lindeman heeft hoge verwachtingen van 'zijn' koers. "Ik heb hier al eens gewonnen en een paar keer op het podium gestaan. Dus ik heb bewezen dat ik deze ronde altijd heel goed ben. Ik stap op de fiets met de ambitie om te winnen", spreekt Lindeman duidelijke taal. "Als het aan mij ligt, krijgen we een zware afvalkoers en maak ik deel uit van de kopgroep."



Lindeman is net terug van een trainingsstage in Spanje. "De benen zijn goed. De trainingen zijn optimaal verlopen, waardoor ik echt voor een uitslag kan rijden."