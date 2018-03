Deel dit artikel:











FC Emmen Onder 19 kan bekerstunt tegen Ajax niet herhalen in Rotterdam Feyenoord Onder 19 versloeg FC Emmen in de beker

VOETBAL - Het bekertoernooi voor FC Emmen Onder 19 zit erop. De formatie van trainer Bas Sibum verloor in de kwartfinale met 2-0 van Feyenoord.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De Drentse eerste divisieclub zorgde in de achtste finale van het toernooi nog voor een daverende stunt door Ajax, op De Toekomst, met 4-2 te verslaan. Maar dat huzarenstukje herhalen zat er op Varkenoord, op een dramatisch speelveld, eigenlijk geen moment in.



"Het is zuur", verzuchtte Sibum. "Uitgerekend vandaag spelen we onze slechtste wedstrijd van het seizoen. Het was statisch in balbezit en verdedigend gezien dwongen we niets af, we wonnen geen enkel duel. Echt zonde, want tegen Ajax wonnen we door wel lef te tonen en er vol voor te gaan. Die zege was ook niet gestolen ofzo."



Feyenoord, de nummer 3 in de eredivisie die onlangs werd uitgeschakeld in de UEFA Youth League door Chelsea, deelde vanaf het eerste fluitsignaal de lakens uit. Toch leverde het overwicht niet heel veel grote kansen op. Verder dan een paar schoten van afstand kwamen de rood-witten niet. De grootste kans was voor Orkun Kökcü, de aanvallende middenvelder van de thuisclub, maar hij strandde op Emmen-doelman Kjell Scherpen.



Een invaller maakte in de tweede helft het verschil. Marouan Azarkan zorgde na vijf minuten voor de 1-0. Hij rondde een actie van Joël Zwarts af. De goal deed FC Emmen eindelijk uit haar schulp kruipen. Binnen een minuut scoorde de Drentse club gelijk, maar de goal van invaller Jearl Margaritha werd afgekeurd wegens buitenspel. De opleving van Emmen bleek echter maar van korte duur. Feyenoord nam het heft in handen. De beslissing viel een kwartier voor tijd. Achraf el Bouchataoui schoot Feyenoord naar 2-0.



Vanavond in Onze Club op TV Drenthe een samenvatting van het duel van FC Emmen Onder 19 in Rotterdam. De uitzending begint om 18.30 uur.