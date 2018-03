Deel dit artikel:











Assenaar steekt man met glas in horecagelegenheid De verdachte is aangehouden (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 45-jarige man uit Assen is afgelopen nacht aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

Hij zou in een horecagelegenheid aan de Kerkstraat een 25-jarige man uit Assen hebben gestoken met een glas. Het slachtoffer raakte hierbij gewond en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.



De verdachte zit momenteel vast in afwachting van het onderzoek.