Klimmen en klauteren bij de Junior Wampex in Vledder De 'grote' Wampex (foto: RTV Drenthe)

VLEDDER - Om vier uur 's middags beginnen ze in het daglicht, maar langzaam wordt het donker. De laatste groep komt om een paar minuten voor half 1 binnen. Moe, maar voldaan door de Junior Wampex in Vledder.

Geschreven door Tiffany Frasa

"We hadden een mooie opkomst. Er deden 174 kinderen mee, verdeeld over 29 ploegen", vertelt Ingrid Bruijns, organisator van het evenement. "We merken ieder jaar dat mond-tot-mondreclame voldoende is, want kinderen kennen allemaal de Wampex voor volwassenen."



Vrijwilligers

In touwen klimmen, door autobanden heen kruipen en kanoën, er zijn volop activiteiten tijdens de Junior Wampex en er is tussendoor zelfs nog tijd voor een broodje knakworst en warme chocolademelk. Dat wordt allemaal geregeld door vrijwilligers. "We hebben 57 vrijwilligers die de Junior Wampex helpen", vertelt Bruijns. "Dat is ook wel nodig, want het kan voor sommige kinderen heel spannend worden."



De Wampexroute telt tien fietsende vrijwilligers, die een oogje in het zeil houden. "Het gebeurt weleens dat we kinderen huilend aan de telefoon hebben, omdat ze niet verder durven", zegt Bruijns, "maar over het algemeen vinden kinderen het juist stoer om de tocht helemaal uit te lopen."



Ontstaan van de tocht

"We hebben al jaren de 'grote Wampex', zoals de kinderen het noemen", lacht Bruijns. "Zo'n 10 jaar geleden zijn we begonnen met de Junior Wampex bij Scoutinggroep van Swieten. We hebben het na een paar jaar uitgebreid met een grotere organisatie."