Laagvliegende helikopter maakt opnames van Ronde van Drenthe Een helikopter filmt de Ronde van Drenthe (foto: Kim Stellingwerf)

ASSEN - Kijk niet raar op als je vandaag een laagvliegende helikopter hoort en ziet. Er worden opnames vanuit de lucht gemaakt van de wielerkoers Ronde van Drenthe.

RTV Drenthe zendt de Ronde van Drenthe vanaf 13.45 uur uit op televisie en internet. De vrouwen rijden een rit van 157 kilometer, de mannen rijden 192 kilometer.



Mensen die zondag klachten hebben over de helikopter kunnen contact opnemen met Heli Holland via info@heliholland.nl, of de Inspectie Leefomgeving en Transport, tel. 088 - 48 90 000 of aviation-approvals@ilent.nl.