Amy Pieters wint vrouwenkoers Ronde van Drenthe

WIELRENNEN - De Ronde van Drenthe bij de vrouwen is gewonnen door Amy Pieters. De wereldbekerwedstrijd startte voor het eerst in Emmen, maar de finish was, zoals vertrouwd, Hoogeveen.

Om 10:45 uur startte een grote groep vanuit het gemeentehuis van Emmen voor een koers over 157,2 kilometer door het Drentse land met al vroeg in de wedstrijd de beruchte keienstroken, die er door de weersomstandigheden van de laatste weken niet goed bij lagen.Op de eerste grote keienstrook na Valthe bepaalde Janneke Ensing uit Gieten het tempo en trok het peloton in meerdere stukken. Tussen Odoorn en Schoonoord kwamen twee grote groepen samen, waarin alle grote favorieten zaten.Ook de vier beklimmingen van de VAM-berg leverden geen kopgroep op. Het peloton werd wel uitgedund, omdat er een grote groep vrouwen was die het tempo vooraan niet kond volgen, maar de favorieten zaten allemaal voorin.In de finale probeerden meerdere renners weg te springen uit de grote groep, ook Janneke Ensing deed een poging, maar niemand slaagde er in om weg te blijven. In de laatste kilometers was er een valpartij, die een gat in de groep sloeg. Amy Pieters ging de sprint vroeg aan, maar had genoeg kracht om Alexis Ryan achter zich te houden. Chloe Hosking, teamgenote van Ensing, werd derde.Twee keienstroken bij Echten, op dertig en veertig kilometer van de finish, werden door de organisatie geschrapt . Volgens de organisatie waren ze te drassig om overheen te fietsen.