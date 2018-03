Keienstroken in finale Ronde van Drenthe geschrapt

WIELRENNEN - De keienstroken bij Echten zijn uit de route van de vrouwenkoers van de Ronde van Drenthe gehaald.

De organisatie heeft dat besloten, omdat de stroken er te slecht bij liggen. Ze zijn te drassig om overheen te fietsen. De keienstroken lagen in de slotfase van de koers, op dertig en veertig kilometer van de finish.Eerder werden al twee keienstroken bij Drouwen geschrapt , waardoor er nog maar één keienstrook over is.Het is nog niet duidelijk of de stroken ook bij de mannenkoers worden geschrapt.De Ronde van Drenthe is live te volgen op TV Drenthe en via onze website